Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины МРОТ. Соответствующий законопроект разработан депутатами от фракции КПРФ и сенатором Айратом Гибатдиновым.

Как пояснил Гибатдинов, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участия в воспитании ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.