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26 ноября, 22:00

Политика

Госдума приняла законопроект о штрафах за нарушение правил содержания животных

Госдума приняла законопроект о штрафах за нарушение правил содержания животных

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Госдума приняла законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за нарушение правил содержания домашних животных. При этом москвичи, несмотря на финансовые риски, стали заводить необычных питомцев. Например, гусей.

Однако содержание таких птиц требует определенных условий. Летом гуси в течение дня находятся на выгуле. Создать такие условия в городе не получится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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