В штабе Трампа прокомментировали решение о прекращении уголовных дел против президента

Директор по коммуникациям переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг заявил, что решение министерства юстиции положило конец неконституционным федеральным делам против президента, что является крупной победой верховенства закона.

Ранее специальный прокурор Джек Смит принял решение о прекращении уголовных дел против Трампа по выборам 2020 года и незаконном хранении секретных документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.