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26 ноября, 17:30

Политика

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

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Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных до 30 тысяч рублей. Однако несмотря на финансовые риски москвичи продолжают заводить необычных питомцев. Вместо модных пород собак и редких кошек в тренды вошли гуси. Как минимум один такой домашний питомец уже гуляет по столице.

Хозяйка гуся Анна Николаева рассказала, что давно мечтала о нем и муж подарил ей гусенка на 8 марта. Они выбрали птицу на ферме в Коломне.

В свою очередь, адвокат Максим Блинов отметил, что если животное нарушает покой соседей, например, издает громкие крики, то хозяин обязан обеспечить тишину и в случае игнорирования предупреждения может быть подвергнут административному наказанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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