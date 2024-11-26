Суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США о закрытии уголовных дел против Трампа

Суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита о закрытии федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа. По словам Смита, позиция правительства не изменилась, однако политика Минюста запрещает преследование действующего главы государства.

Республиканца ранее обвиняли в о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия в 2021 году, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.