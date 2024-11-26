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26 ноября, 13:30

Политика

Суд в США прекратил уголовное преследование Трампа

Суд в США прекратил уголовное преследование Трампа

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Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Трампа пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.

Прокуратура ранее попросила суд закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы. Спецпрокурор Джек Смит заявил, что после глубокого анализа министерство юстиции пришло к выводу, что предыдущие решения о запрете уголовного преследования действующего президента применимы и к текущей ситуации. По словам Смита, запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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