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26 ноября, 21:15

Политика

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

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Украинские войска снова обстреляли Донецк. Вечером 26 ноября было выпущено шесть снарядов натовского калибра, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что днем в город прилетело около десяти артиллерийских снарядов. Известно об одном погибшем мирном жителе. Еще один человек ранен. Также были повреждены частные дома и газопровод.

Кроме того, ВСУ обстреляли в ДНР Горловку, а также поселок Нижняя Дуванка в Сватовском районе Луганской народной республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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