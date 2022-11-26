ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска снова обстреляли Донецк. Вечером 26 ноября было выпущено шесть снарядов натовского калибра, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что днем в город прилетело около десяти артиллерийских снарядов. Известно об одном погибшем мирном жителе. Еще один человек ранен. Также были повреждены частные дома и газопровод.

Кроме того, ВСУ обстреляли в ДНР Горловку, а также поселок Нижняя Дуванка в Сватовском районе Луганской народной республики.

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