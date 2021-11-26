Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе

Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут выдворять беженцев. В пятницу, 26 ноября, президент Белоруссии приехал на границу с Польшей, где расположен лагерь мигрантов.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия не будет ловить беженцев и удерживать их за колючей проволокой. Однако власти страны готовы помочь им вернуться на родину, если захотят.

Кроме того, белорусский лидер призвал Германию принять мигрантов. По словам Лукашенко, сейчас на территории Белоруссии находится около пяти тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.