26 октября, 16:15Политика
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удары в 147 районах по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республики. Также военные поразили железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения военной техники в районы боевых действий в Донбассе.
