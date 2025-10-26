Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 16:15

Политика

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Флористы заявили, что в России не будет проблем из-за запрета на ввоз растений из ЕС

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

Российские войска нанесли удары в 147 районах по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республики. Также военные поразили железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика