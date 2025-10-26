Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ

Российские войска нанесли удары в 147 районах по объектам энергетики и пунктам временной дислокации ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республики. Также военные поразили железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

