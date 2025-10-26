Форма поиска по сайту

26 октября, 13:15

Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Флористы заявили, что в России не будет проблем из-за запрета на ввоз растений из ЕС

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

В России предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина при продаже квартиры

Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии президента США Дональда Трампа. Стороны договорились о прекращении огня и освобождении 18 камбоджийских военнопленных. Американский президент лично настоял на проведении этой церемонии во время саммита АСЕАН.

Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания. Все произошло вечером на студенческой встрече после того, как толпы людей вышли с футбольного матча и собрались возле Международного культурного центра школы. Мужчину с оружием задержали.

Масштабные протесты начались в Валенсии. На демонстрации вышли более 50 тысяч человек. Они обвинили власти в неэффективности во время прошлогоднего наводнения, которое унесло более 200 жизней. Люди потребовали отставки главы правительства Карлоса Масонаи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

