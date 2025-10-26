Новости мира: Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии Трампа

Таиланд и Комбоджа заключили мирное соглашение в Малайзии при участии президента США Дональда Трампа. Стороны договорились о прекращении огня и освобождении 18 камбоджийских военнопленных. Американский президент лично настоял на проведении этой церемонии во время саммита АСЕАН.

Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы в Университете Линкольна в американском штате Пенсильвания. Все произошло вечером на студенческой встрече после того, как толпы людей вышли с футбольного матча и собрались возле Международного культурного центра школы. Мужчину с оружием задержали.

Масштабные протесты начались в Валенсии. На демонстрации вышли более 50 тысяч человек. Они обвинили власти в неэффективности во время прошлогоднего наводнения, которое унесло более 200 жизней. Люди потребовали отставки главы правительства Карлоса Масонаи.

