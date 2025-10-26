Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Израиль ударил по центру сектора Газа. ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат, несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня. В пресс-службе подчеркнули, что целью удара было предотвращение атаки террористов на израильских военнослужащих, и армия продолжит действия по нейтрализации любых непосредственных угроз.

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на новую рекламную кампанию Канады, заявив об увеличении пошлин на 10%. По его словам, ролик с использованием речи Рональда Рейгана имеет негативный подтекст в отношении его политики. Из-за этого президент США приостановил торговые переговоры.

Протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии. На улицы Лондона вышли тысячи митингующих. Местные жители пытаются призвать власть к изменению миграционной политики в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.