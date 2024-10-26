Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление в Курской области. Сразу несколько штурмовых бригад ВСУ разгромлено в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово. Кроме того, отражены пять контратак противника.

За сутки потери украинской армии составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

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