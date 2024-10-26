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26 октября, 08:30

Политика

Новости мира: Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября

Новости мира: Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября

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В ночь на 26 октября Израиль атаковал Иран. СМИ писали о взрывах в Тегеране, Хамадане, Мешхеде и в других городах страны. Израильская армия подтвердила информацию об атаке, но уточнила, что бьет исключительно по военным объектам. В командовании армии Ирана заявили, что большинство атак Израиля по Тегерану отражены. Информации о пострадавших в результате обстрела не было.

В Италии демонстранты осудили атаки Израиля и провели акцию в поддержку Палестины. На перекрестке у посольства США собрались несколько сотен участников. Они держали палестинские флаги и разложили на асфальте фотографии погибших детей в секторе Газа.

В Филиппинах зафиксирован ураган. Сильный ветер сбивает людей с ног, а зонты выворачивает наизнанку. В городе Кесон-Сити не стихают ливни. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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