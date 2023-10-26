Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении

Российские танковые подразделения уничтожили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении. Скопление живой силы и техники противника в лесополосе обнаружили операторы беспилотников. Через несколько часов танки Т-90М "Прорыв" пошли в атаку. Танкисты РФ прицельным огнем разбили позиции ВСУ и не позволили им продвинуться вперед.

Продолжают боевую работу в зоне проведения СВО и российские летчики. Экипажи Су-34 круглосуточно патрулируют воздушное пространство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.