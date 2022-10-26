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Политика

Новости часа: Шойгу заявил министру обороны Индии о возможной провокации Украины

Новости часа: Шойгу заявил министру обороны Индии о возможной провокации Украины

Российская ПВО сбила 10 украинских дронов и 13 снарядов HIMARS за 26 октября – МО РФ

Новости часа: обыски в подмосковном доме Ксении Собчак

Новости часа: Mercedes продаст свой бизнес в России

Глава МЭА связал мировой кризис в энергетике с конфликтом на Украине

ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку – власти ДНР

Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Производитель ЗРК NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Киеву

Минобороны РФ показало работу группы огневого прикрытия вертолетов Ми-8

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил индийскому коллеге Раджнатху Сингху о возможной провокации Украины с "грязной бомбой". Такую информацию предоставили в военном ведомстве России.

Вводить антиковидные ограничения в России не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Количество ДТП на переездах Московской железной дороги сократилось на 10% с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

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