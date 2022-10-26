Новости часа: Шойгу заявил министру обороны Индии о возможной провокации Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил индийскому коллеге Раджнатху Сингху о возможной провокации Украины с "грязной бомбой". Такую информацию предоставили в военном ведомстве России.

Вводить антиковидные ограничения в России не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Количество ДТП на переездах Московской железной дороги сократилось на 10% с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.