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Российская ПВО сбила 10 украинских дронов и 13 снарядов HIMARS за 26 октября – МО РФ

Российская ПВО сбила 10 украинских дронов и 13 снарядов HIMARS за 26 октября – МО РФ

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В Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО сбила 10 украинских дронов и 13 снарядов HIMARS за 26 октября. Все подробности о ходе СВО на брифинге рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также стало известно, что на Купянском направлении ВСУ предприняли пять последовательных атак позиций российских войск. В результате все атаки отражены, украинские войска отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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