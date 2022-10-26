Новый премьер Британии Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак после встречи с королем Карлом III позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сунак заверил его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.

Также указывается, что Зеленский и Сунак поддержали продолжение политики экономических санкций против России, чтобы "сохранять давление" на Москву.

Как тогда Великобритания собирается выходить из экономического кризиса и бороться с рекордной за 40 лет инфляцией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.