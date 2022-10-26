Производитель ЗРК NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Киеву

Вашингтон передал Киеву два комплекса NASAMS. Как заявили в компании-производителе вооружений, системы ПВО они доставили правительству США пару недель назад. Теперь эти зенитные ракетные комплексы уже разворачивают на территории Украины.

В середине октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву.

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