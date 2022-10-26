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Политика

Минобороны РФ показало работу группы огневого прикрытия вертолетов Ми-8

Минобороны РФ показало работу группы огневого прикрытия вертолетов Ми-8

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Группа огневого прикрытия подстраховала российские штурмовики по время боевого вылета. Пока Су-25 работали по наземным целям противника, вертолеты Ми-8 обеспечивали безопасность экипажей фронтовой авиации.

При нештатной ситуации они должны как можно быстрее долететь до места вынужденной посадки и эвакуировать пилотов "Грачей". Работают такие группы и днем, и ночью.

Также в задачи групп огневого прикрытия входит уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Вертолеты сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы. Чтобы не попасть под огонь ПВО, все полеты проходят на предельно малой высоте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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