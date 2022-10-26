САУ 2С3 "Акация" нанесли удар по укреплениям ВСУ – МО РФ

Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" нанесли удар по укреплениям противника. Как работают боевые расчеты Южного военного округа, показали в Минобороны.

Орудия калибром 152 миллиметра бьют на дальность до 20 километров. Целями гаубиц становятся также артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, танки и пункты управления. При наступлении противника "Акации" успешно уничтожают колонны военной техники ВСУ. После нескольких залпов, расчет самоходок меняют огневые позиции и наносят новые удары.

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