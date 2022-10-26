Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

САУ 2С3 "Акация" нанесли удар по укреплениям ВСУ – МО РФ

САУ 2С3 "Акация" нанесли удар по укреплениям ВСУ – МО РФ

ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

Германия передаст Украине две РСЗО и четыре гаубицы

Россия запросила на четверг заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

В ЛНР показали кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ

США не участвуют в миссии МАГАТЭ на Украине из-за ситуации с "грязной бомбой"

Путин призвал оценивать нужды ВС РФ, исходя из реальной ситуации

Бен Уоллес сохранил свой пост министра обороны Великобритании

Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся на Украину – постпред РФ

Путин заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы экономики РФ

Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" нанесли удар по укреплениям противника. Как работают боевые расчеты Южного военного округа, показали в Минобороны.

Орудия калибром 152 миллиметра бьют на дальность до 20 километров. Целями гаубиц становятся также артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, танки и пункты управления. При наступлении противника "Акации" успешно уничтожают колонны военной техники ВСУ. После нескольких залпов, расчет самоходок меняют огневые позиции и наносят новые удары.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика