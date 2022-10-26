ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

Украинские войска безуспешно пытались прорвать российскую оборону на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отражены. Противник потерял около 300 военнослужащих, девять танков и другую бронетехнику, а также был отброшен на исходные позиции.

Российские авиации, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ, а также стоянку вертолетов у поселка Александровка в ДНР.

Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.