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Политика

ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

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Украинские войска безуспешно пытались прорвать российскую оборону на купянском, красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отражены. Противник потерял около 300 военнослужащих, девять танков и другую бронетехнику, а также был отброшен на исходные позиции.

Российские авиации, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ, а также стоянку вертолетов у поселка Александровка в ДНР.
Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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