26 сентября, 17:15Политика
Премьер-министра Израиля Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН. Он высказывался первым, и, когда поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал.
Затем речь премьера периодически прерывали криками. В своем выступлении Нетаньяху призвал палестинское движение ХАМАС разоружиться и освободить израильских заложников.
