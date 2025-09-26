Форма поиска по сайту

26 сентября, 17:15

Политика

Премьер-министра Израиля Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН. Он высказывался первым, и, когда поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал.

Затем речь премьера периодически прерывали криками. В своем выступлении Нетаньяху призвал палестинское движение ХАМАС разоружиться и освободить израильских заложников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловНаталия Шкода

