Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию. Указ подписал глава государства Дональд Трамп. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Они коснутся любой брендированной или запатентованной фармы. Исключение сделают для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

Продовольственный кризис обострился в секторе Газа. Местные жители столкнулись с нехваткой поставок гуманитарных грузов из-за постоянных ударов Израиля. Для людей открыли благотворительную столовую. Помощь здесь получают около 20 тысяч палестинцев.

Восемь человек пострадали в Германии при взрыве в жилом доме. Еще семерых взрослых и одного подростка доставили в больницу. По словам следователей, при ремонте в здании повредили газопровод и произошла утечка. Сейчас идет разбор завалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.