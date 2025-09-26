Форма поиска по сайту

26 сентября, 14:30

Политика

Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

ВС РФ продвинулись в Новоселовке в ДНР

Российские войска освободили около 50 участков в Новоселовке ДНР

Китайцам официально запретят ныть в интернете с 1 октября

Новости мира: полиция арестовала семерых протестующих в Нидерландах

ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ

Новости мира: президент Турции Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

В Госдуме предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию. Указ подписал глава государства Дональд Трамп. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Они коснутся любой брендированной или запатентованной фармы. Исключение сделают для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

Продовольственный кризис обострился в секторе Газа. Местные жители столкнулись с нехваткой поставок гуманитарных грузов из-за постоянных ударов Израиля. Для людей открыли благотворительную столовую. Помощь здесь получают около 20 тысяч палестинцев.

Восемь человек пострадали в Германии при взрыве в жилом доме. Еще семерых взрослых и одного подростка доставили в больницу. По словам следователей, при ремонте в здании повредили газопровод и произошла утечка. Сейчас идет разбор завалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

