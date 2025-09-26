Новости мира: президент Турции Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. О темах, которые поднимали во время беседы, рассказали в турецком МИД. В частности, стороны обсудили вопросы оборонной промышленности, энергетики и торговли, а также общие действия в регионе в предстоящий период. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции, Анкара намерена работать над укреплением отношений с Вашингтоном.

Над Тель-Авивом поздно вечером 26 сентября звучала сирена опасности с воздуха. СМИ сообщают, что сигнал тревоги раздался из-за пуска ракеты с территории Йемена. Так арабское государство ответило на авиаудары армии Израиля. Накануне ЦАХАЛ заявила о том, что десятки самолетов атаковали штаб-квартиру военного командования хуситов, их военные лагеря, а также объекты безопасности и разведки.

