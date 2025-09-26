Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: президент Турции Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом

Новости мира: президент Турции Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

В Госдуме предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Онлайн-сервисы не смогут продлевать подписки без согласия россиян

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет приехал в Белый дом пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. О темах, которые поднимали во время беседы, рассказали в турецком МИД. В частности, стороны обсудили вопросы оборонной промышленности, энергетики и торговли, а также общие действия в регионе в предстоящий период. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции, Анкара намерена работать над укреплением отношений с Вашингтоном.

Над Тель-Авивом поздно вечером 26 сентября звучала сирена опасности с воздуха. СМИ сообщают, что сигнал тревоги раздался из-за пуска ракеты с территории Йемена. Так арабское государство ответило на авиаудары армии Израиля. Накануне ЦАХАЛ заявила о том, что десятки самолетов атаковали штаб-квартиру военного командования хуситов, их военные лагеря, а также объекты безопасности и разведки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика