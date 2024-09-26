Совфед предложил давать женщинам с детьми дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ

В Совфеде предложили давать женщинам с детьми дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

Письмо с такой инициативой направили в Минобрнауки. По словам авторов идеи, детей, рожденных за год до поступления, нужно считать индивидуальным достижением и поощрять абитуриенток.

Отмечается, что это позволит создать комфортные условия для получения высшего образования, а также повысит статус семей с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

