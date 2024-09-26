Бойцы Росгвардии сбили беспилотник "Баба-яга" в Курской области. Низколетящий вражеский дрон был замечен в ночь на 26 сентября над лесополосой. Прицельным огнем из стрелкового оружия росгвардейцы сбили объект.

Уже при осмотре бойцы выяснили, что это ударный гексакоптер под названием "Баба-яга". Он отличается большей тягой и перевозочной способностью. Всего за время выполнения боевых задач в Курской области спецназ Росгвардии при помощи РЭБ устранил около 40 дронов ВСУ, в том числе и дроны-камикадзе самодельного типа.

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