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26 сентября, 12:45

Политика

Новости мира: Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня – СМИ

Новости мира: Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня – СМИ

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Израиль и Ливан могут договориться о прекращении огня, об этом пишет New York Times со ссылкой на чиновников. Срок предполагаемого соглашения составляет 21 день. В результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Бейруте и его окрестностях погибли около 600 человек, тысячи получили ранения.

Также стало известно, что мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу планируют предъявить обвинения 26 сентября. Его подозревают в участии в коррупционном скандале. Если обвинения выдвинут, Адамс станет первым действующим чиновником в должности мэра, которого привлекут к уголовной ответственности. Сам политик ранее заявлял, что будет бороться за свою правоту и статус невиновного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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