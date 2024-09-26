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26 сентября, 06:45

Политика

Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области

Совфед РФ одобрил законопроект об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума в I чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными

Новости часа: Путин заявил о расширении категории ядерного сдерживания

Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия

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Дюмин заявил, что ВС РФ ведут мужественные действия на курском направлении

Журналисты оценили стоимость подрыва "Северных потоков"

Вероятность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном отрицает госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что у Израиля есть все основания для атаки "Хезболлы", пишут СМИ. Тем временем ЦАХАЛ сообщает о подготовке полноценной наземной операции в Ливане. За прошедшие сутки жертвами обстрелов стали еще 70 человек. Больше 18 тысяч человек уехали в Сирию.

Премьер-министр Содружества Багамских островов Филип Дэвис рассказал журналистам, что страна близка к банкротству и ищет любой финансовой помощи. Причиной стали катастрофические разрушения в результате природных катаклизмов. Так, Багамы до сих пор не оправилась от урагана "Дориан", обрушившегося в 2019 году и нанесшего ущерб в 1,5 раза превышающий годовой доход страны. Сейчас госдолг островов превышает уже 10 миллиардов долларов.

Суд Германии предъявил обвинения трем аферистам, которые пытались обмануть семью автогонщика Михаэля Шумахера. Следствие утверждает, что злоумышленники грозились обнародовать фотографии Шумахера, сделанные после несчастного случая в Альпах в 2013 году. Платить 15 миллионов евро родственники отказались и пошли в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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