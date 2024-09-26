Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Вероятность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном отрицает госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что у Израиля есть все основания для атаки "Хезболлы", пишут СМИ. Тем временем ЦАХАЛ сообщает о подготовке полноценной наземной операции в Ливане. За прошедшие сутки жертвами обстрелов стали еще 70 человек. Больше 18 тысяч человек уехали в Сирию.

Премьер-министр Содружества Багамских островов Филип Дэвис рассказал журналистам, что страна близка к банкротству и ищет любой финансовой помощи. Причиной стали катастрофические разрушения в результате природных катаклизмов. Так, Багамы до сих пор не оправилась от урагана "Дориан", обрушившегося в 2019 году и нанесшего ущерб в 1,5 раза превышающий годовой доход страны. Сейчас госдолг островов превышает уже 10 миллиардов долларов.

Суд Германии предъявил обвинения трем аферистам, которые пытались обмануть семью автогонщика Михаэля Шумахера. Следствие утверждает, что злоумышленники грозились обнародовать фотографии Шумахера, сделанные после несчастного случая в Альпах в 2013 году. Платить 15 миллионов евро родственники отказались и пошли в полицию.

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