Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

Россиянам, которые находятся в Ливане, рекомендуют срочно покинуть страну. По мнению посла РФ в Бейруте Александра Рудакова, сейчас там небезопасно из-за атак со стороны Израиля.

Российский дипломат отметил, что точно спрогнозировать развитие конфликта сейчас практически невозможно. Однако можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок, уточнил Рудаков.

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