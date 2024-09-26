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26 сентября, 06:45

Политика

Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

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Россиянам, которые находятся в Ливане, рекомендуют срочно покинуть страну. По мнению посла РФ в Бейруте Александра Рудакова, сейчас там небезопасно из-за атак со стороны Израиля.

Российский дипломат отметил, что точно спрогнозировать развитие конфликта сейчас практически невозможно. Однако можно с уверенностью сказать, что риск начала полномасштабной войны крайне высок, уточнил Рудаков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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