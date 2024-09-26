26 сентября, 07:15Политика
Совфед РФ одобрил законопроект об оплате неиспользованных отгулов при увольнении
Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении. Такой закон одобрили в Совете Федерации.
Компенсация будет выдаваться непосредственно в день расторжения трудового договора. Также отгул может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день либо же присоединен к отпуску.
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