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26 сентября, 22:45

Политика

Журналист Херш заявил, что Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки"

Журналист Херш заявил, что Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки"

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Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что "Северный поток" был заминирован ЦРУ по приказу Белого Дома. В своих заявлениях лауреат Пулитцеровской премии ссылается на источник.

Он считает, что подрыв газопровода не был связан с Украиной. По его словам, Америка сделала это, чтобы избежать влияния России на Германию. При этом следы участия американцев в операции тщательно скрыли власти США и уничтожили все документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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