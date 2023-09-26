Журналист Херш заявил, что Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки"

Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что "Северный поток" был заминирован ЦРУ по приказу Белого Дома. В своих заявлениях лауреат Пулитцеровской премии ссылается на источник.

Он считает, что подрыв газопровода не был связан с Украиной. По его словам, Америка сделала это, чтобы избежать влияния России на Германию. При этом следы участия американцев в операции тщательно скрыли власти США и уничтожили все документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.