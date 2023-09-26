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26 сентября, 17:30

Политика

США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш

США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш

МИД РФ отреагировал на расследование Херша о диверсиях на газопроводах "Северный поток"

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Новые подробности дела о теракте на "Северных потоках" появились в день его годовщины – 26 сентября. Как заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник, Белый дом приказал ЦРУ заминировать газопровод для взрыва по требованию. Главной целью было избежать влияния России на Германию, отметил журналист.

В российском МИД после этого потребовали от администрации президента США Джо Байдена обстоятельного ответа по всем пунктам расследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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