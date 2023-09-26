МИД РФ отреагировал на расследование Херша о диверсиях на газопроводах "Северный поток"

Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на "Северных потоках". Об этом заявила 26 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В феврале 2023 года Сеймур Херш уже представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии. Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения.