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26 сентября, 14:30

Политика

ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

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Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в использовании российских запросов о правовой помощи в рамках расследования ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

26 сентября годовщина взрывов на "Северных потоках". За год прозвучало много версий и обвинений, но от открытого расследования теракта на экспортных газопроводах Запад отказывается до сих пор.

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