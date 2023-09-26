ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в использовании российских запросов о правовой помощи в рамках расследования ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

26 сентября годовщина взрывов на "Северных потоках". За год прозвучало много версий и обвинений, но от открытого расследования теракта на экспортных газопроводах Запад отказывается до сих пор.