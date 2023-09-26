Москвичам рассказали, что стало известно о взрывах на "Северных потоках" за год

26 сентября годовщина взрывов на "Северных потоках". За год прозвучало много версий и обвинений, но от открытого расследования теракта на экспортных газопроводах Запад отказывается до сих пор. Все призывы России ко гласности остаются неуслышанными.

Согласны стороны только в одном – разрушения на "Северных потоках" беспрецедентные. Но о точных сроках восстановления, если им вообще займутся, говорить невозможно.

Что удалось выяснить за прошедший год? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.