26 сентября, 13:30Политика
Москвичам рассказали, что стало известно о взрывах на "Северных потоках" за год
26 сентября годовщина взрывов на "Северных потоках". За год прозвучало много версий и обвинений, но от открытого расследования теракта на экспортных газопроводах Запад отказывается до сих пор. Все призывы России ко гласности остаются неуслышанными.
Согласны стороны только в одном – разрушения на "Северных потоках" беспрецедентные. Но о точных сроках восстановления, если им вообще займутся, говорить невозможно.
Что удалось выяснить за прошедший год? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.