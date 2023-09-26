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26 сентября, 11:30

Политика

ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях за сутки

ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях за сутки

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Российские вооруженные силы улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях за последние сутки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ, военные продвинулись и закрепились в районе сел Орехово-Васильевка и Берховка.

Пушилин сообщил, что ВСУ сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении. Туда прибыло не менее трех батальонов, поэтому ожидается обострение ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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