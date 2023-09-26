ВС РФ улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях за сутки

Российские вооруженные силы улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях за последние сутки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ, военные продвинулись и закрепились в районе сел Орехово-Васильевка и Берховка.

Пушилин сообщил, что ВСУ сконцентрировали дополнительные силы на краснолиманском направлении. Туда прибыло не менее трех батальонов, поэтому ожидается обострение ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.