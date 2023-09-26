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26 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили две украинских ДВГ в Запорожской области

ВС РФ уничтожили две украинских ДВГ в Запорожской области

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Российские военные поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ у поселка Марфополь в Запорожской области. Кроме того, на купянском направлении реактивная система "Ураган" поразила опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе. По блиндажам и бронетехнике ВСУ выпустили снаряды калибром 220 миллиметров.

Еще стало известно, что всего за сутки российская артиллерия и авиация нанесли удар по местам дислокации трех механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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