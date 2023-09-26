ВС РФ уничтожили две украинских ДВГ в Запорожской области

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ у поселка Марфополь в Запорожской области. Кроме того, на купянском направлении реактивная система "Ураган" поразила опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе. По блиндажам и бронетехнике ВСУ выпустили снаряды калибром 220 миллиметров.

Еще стало известно, что всего за сутки российская артиллерия и авиация нанесли удар по местам дислокации трех механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.