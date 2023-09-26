26 сентября, 07:30Политика
Новости мира: в Германии заявили о неисправной военной технике
Часть военной техники, которую Германия отправляет Украине, неисправна. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок. Она уточнила, что власти заранее знали про неработающие системы. Ранее немецкие СМИ рассказали о дефектах танков Leopard.
Тем временем граждане Германии выступили против помощи Украине. Очередная акция прошла в городе Швайнфурт и собрала около 3 тысяч демонстрантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.