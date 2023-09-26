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26 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: в Германии заявили о неисправной военной технике

Новости мира: в Германии заявили о неисправной военной технике

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Часть военной техники, которую Германия отправляет Украине, неисправна. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок. Она уточнила, что власти заранее знали про неработающие системы. Ранее немецкие СМИ рассказали о дефектах танков Leopard.

Тем временем граждане Германии выступили против помощи Украине. Очередная акция прошла в городе Швайнфурт и собрала около 3 тысяч демонстрантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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