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26 сентября, 07:15

Политика

Российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

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Армейская авиация группировки "Юг" поразила пункт временной дислокации десантно-штурмовой бригады ВСУ в поселке Максимильяновка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

Также отмечается, что на донецком направлении после того, как противник перебросил резервы с других участков, возобновились ожесточенные бои. В результате боев российские мотострелки отбили семь атак штурмовых групп ВСУ у поселков Спорное, Берестовое и Майорск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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