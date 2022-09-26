Новости часа: явка на референдуме в ДНР составила 86,89%

Явка на референдумах о вхождении в состав России по итогам четырех дней голосования составила 86,89% в ДНР и 83,61% в ЛНР, рассказали в ЦИК.

США не видят никаких признаков намерения РФ применять ядерное оружие, сообщили в Белом доме.

Зафиксировано падение давления на обеих нитках "Северного потока – 1", заявил оператор.