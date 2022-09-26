США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом

США призвали Эдварда Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства.

26 сентября экс-сотрудник ЦРУ получил гражданство России. Документы на паспорт РФ собирается оформить и его супруга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.