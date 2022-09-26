ВСУ обстреляли Донецк более 100 раз за последние 3 дня – власти

ВСУ обстреляли Донецк более 100 раз за последние 3 дня. Об этом сообщили в городской мэрии. Украинские войска продолжили атаковать артиллерией территории Запорожья, Донбасса и Херсонской области в то время, когда в регионах начались референдумы.

Что происходит в зоне специальной военной операции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.