Авиация России уничтожила пункт дислокации иностранного легиона на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

О ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.