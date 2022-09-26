Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи. Президенты России и Белоруссии обсуждают вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе в экономике. В ходе встречи Путин заявил, что европейские страны должны с уважением относиться к России и Белоруссии.

Белорусский лидер сказал, что Россия и Белоруссия не будут терпеть унижения со стороны западных стран. Также Александр Лукашенко заметил, что все ранее достигнутые договоренности Минска и Москвы соблюдаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.