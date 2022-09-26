ВСУ обстреляли Донецк более 100 раз за последние 3 дня – власти

Пока идет голосование на референдумах, украинские войска продолжают атаковать артиллерией территории Запорожья, Херсонскую области, ЛНР и ДНР. По данным городской мэрии, только за три дня Донецк обстреляли более 100 раз.

Что сейчас происходит в зоне специальной военной операции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.