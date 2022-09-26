Явка на референдум в Запорожской области составила более 50%

Референдум в Запорожской области состоялся. Явка там превысила 50%. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

В Избиркоме Херсонской области также заявляют, что общая явка в регионе 26 сентября преодолела 50%, а значит, референдум будет признан состоявшимся.

Ранее явка на голосованиях превысила необходимый порог в ЛНР и ДНР. Там проголосовали уже более 70% населения.

26 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о присоединении к России. Голосование завершится 27 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.