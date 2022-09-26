Госдума зафиксировала волну фейков о частичной мобилизации в России

Заявление о начале частичной мобилизации в России спровоцировало волну фейков. Повестки, словно флаеры, задержания в аэропортах, улицы, которые стоит избегать, – подобные вбросы фиксируют в Госдуме.

Председатель комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что сотню разрушительных медиапроектов координируют из США, Германии, Великобритании, Украины и Швеции.

О какой еще ложной информации идет речь? И как не растеряться в этом потоке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.