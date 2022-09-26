В референдумах в ДНР и ЛНР приняли участие более 50% жителей

В референдумах о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях приняли участие больше 50% жителей. Это значит, что референдумы уже можно считать состоявшимися, несмотря на то, что до их окончания осталось еще два дня.

О том, как голосовали, – в эфире телеканала Москва 24.