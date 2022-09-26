ВС РФ поразили 7 артиллерийских взводов ВСУ за сутки

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены семь украинских артиллерийских взводов на огневых позициях в ДНР, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", два склада боеприпасов, радиолокационная станция ПВО, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" ВМС Украины в районе порта Очаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.