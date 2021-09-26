Стал известен главный страх Ангелы Меркель

Впервые за 16 лет в Германии будет сформировано правительство, которое возглавит не Ангела Меркель. Она призналась, что больше всего боится, что люди подумают, что она была ленивой и мало работала. И это при том, что Меркель известна своим невероятно напряженным графиком.

Однажды она сказала, что экономит сон, как верблюд экономит воду. Чем точно займется на пенсии, пока не решила.

"Я оптимистично настроена, что я что-нибудь придумаю", – заявила Меркель.

Пока в ее планах писать, путешествовать, просто быть дома. Не исключено, что Ангела Меркель поедет в Африку.

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